Instagram | nuovi filtri per limitare i contenuti sensibili ai ragazzi

Instagram ha annunciato l’introduzione di nuovi filtri per limitare la visibilità dei contenuti sensibili destinati ai giovani utenti. La piattaforma sta modificando la frequenza con cui i contenuti sensibili vengono mostrati nei Reels e nella sezione Esplora. L’algoritmo utilizzerà criteri tecnici per distinguere tra contenuti di supporto e quelli potenzialmente ossessivi, anche attraverso l’analisi di elementi visivi e testuali. Le modifiche entreranno in vigore nelle prossime settimane.

Come cambierà la frequenza dei contenuti sensibili nei Reels e nell'Esplora?. Quali criteri tecnici userà l'algoritmo per distinguere tra supporto e ossessione?. Perché Meta sta estendendo questi filtri anche a Facebook e Messenger?. Quanto controllo avranno effettivamente i genitori su queste nuove impostazioni?.? In Breve Filtri attivi su Reels, Esplora e per limitare la ripetitività dei temi.. Estensione delle nuove impostazioni su Facebook e Messenger entro fine 2024.. Intervento segue restrizioni 2024 su contenuti sessuali, alcol e violenza grafica.. Contesto legale legato a un processo civile in corso a Los Angeles.. Meta introduce nuovi filtri algoritmici per proteggere la salute mentale degli adolescenti su Instagram. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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How to Limit Filter Bar Interactions in the Consumer View in Fusion AI Data Platform

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