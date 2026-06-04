Instagram cambia per milioni di ragazzi | la mossa di Meta dopo le polemiche fa discutere e non tutti sono convinti

Instagram ha introdotto nuove restrizioni per gli utenti adolescenti, limitando la visibilità di contenuti e le interazioni con account non verificati. La piattaforma ha anche rafforzato le impostazioni di privacy predefinite per i minori, impedendo loro di ricevere messaggi da sconosciuti e di visualizzare contenuti di utenti più grandi. La modifica segue le critiche sulla sicurezza dei giovani sui social, ma non tutti gli esperti ritengono che queste misure siano sufficienti.

La sicurezza degli adolescenti sui social network è tornata al centro del dibattito globale, e questa volta con un cambio di passo concreto. Meta ha infatti annunciato l’estensione mondiale dei “Teen Accounts”, profili dedicati ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni con filtri automatici pensati per schermare contenuti inappropriati. Non si tratta solo di Instagram, dove la funzione era già attiva in alcuni Paesi: ora le protezioni arrivano anche su Facebook e Messenger, con impostazioni restrittive attivate di default per tutti gli utenti minorenni. La svolta arriva in un momento particolarmente delicato per Mark Zuckerberg, poiché a marzo Meta ha perso due cause negli Stati Uniti proprio sul tema della tutela dei minori, e la pressione di tribunali, genitori e legislatori si è fatta più forte che mai. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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