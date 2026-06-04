Infrastruttura dati nell’era dell’intelligenza artificiale modelli a consumo e nuovi SLA contrattuali

Un'azienda ha annunciato l'introduzione di nuove infrastrutture dati, focalizzate sulla gestione e acquisizione di tecnologia avanzata. Questi cambiamenti riguardano anche modelli a consumo e nuovi accordi sui livelli di servizio (SLA). La notizia riguarda l'attenzione crescente verso le infrastrutture tecnologiche come elementi chiave per il funzionamento delle imprese nel contesto dell'intelligenza artificiale.

(Adnkronos) – La gestione, l'acquisizione e l'implementazione delle infrastrutture tecnologiche rappresentano ormai i pilastri strategici fondamentali per i dipartimenti IT delle aziende moderne. In un contesto macroeconomico guidato dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, dalla proliferazione di workload complessi e dall'espansione dei sistemi cloud ibridi, le organizzazioni si trovano a dover bilanciare la necessità di scalabilità con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il ruolo del Tech Leader nell'era dell'Intelligenza Artificiale

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