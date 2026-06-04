Infiorata di Noale 2026 il programma

Nell’ambito dell’Infiorata di Noale, in programma sabato 6 e domenica 7 giugno, volontari lavorano fino a tarda notte per realizzare un tappeto floreale lungo, utilizzando fiori ed essenze naturali. La manifestazione si svolge tra le torri della città e celebra Francesco, patrono d’Italia. La creazione del tappeto, dedicata alla figura del santo, rappresenta una tradizione annuale che coinvolge diverse persone nel processo di allestimento.

Tra le torri di Noale sabato 6 e domenica 7 giugno rivivi la tradizionale Infiorata. Volontari all’opera fino a tarda notte per creare con fiori ed essenze naturali il lungo tappeto floreale dedicato a Francesco, patrono d’Italia. Musica, eventi per famiglie. L’estate si colora nel borgo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Presentazione degli eventi dellInfiorata e del Palio di Noale

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