Incontro formativo | rivoluziona il tuo modo di coltivare con il metodo bio naturale

A Catania si svolge una masterclass gratuita dedicata a un metodo di coltivazione biologico naturale. L'evento mira a presentare un approccio sostenibile e sistemico per la gestione della terra, rivolto a chi desidera aggiornarsi sulle tecniche agricole alternative. La giornata prevede sessioni formative condotte da esperti del settore, senza costi di partecipazione. L’obiettivo è offrire strumenti pratici e conoscenze nuove a chi lavora nel campo dell’agricoltura.

Vuoi scoprire un approccio innovativo, sostenibile e sistemico per la gestione della terra? Ti aspettiamo a Catania per una masterclass esclusiva e completamente gratuita. QUANDO: Domenica 7 Giugno 2026 – Ore 17:00. DOVE: Istituto Incremento Ippico, Catania (Ingresso da Via Case Sante). INGRESSO. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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