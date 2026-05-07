Il tuo cuore batte in modo irregolare | cosa rivela sul tuo stress e sulla tua salute

Recentemente si è parlato di come il battito cardiaco irregolare possa essere collegato a diversi aspetti della salute e dello stress. La variabilità della frequenza cardiaca, spesso trascurata, rappresenta un parametro utilizzato per monitorare il benessere del cuore. In alcuni casi, alterazioni di questo parametro vengono associate a condizioni di stress o a problematiche cardiovascolari. La sua analisi viene effettuata attraverso strumenti medici specifici durante controlli e monitoraggi.

La variabilità della frequenza cardiaca è uno di quegli indicatori di salute a cui non si dà troppo peso. Eppure, può dire molto di come stiamo. Questo parametro è più complesso del semplice battito cardiaco che conta quante volte il cuore batte al minuto; essa misura come fluttua il tempo tra un battito e l’altro. Un crescente corpo di ricerche scientifiche suggerisce che sia un indicatore affidabile di salute cardiovascolare, livelli di stress, capacità fisica e molto altro. Con i dispositivi indossabili sempre più diffusi e la ricerca sulla variabilità cardiaca in continua crescita, sempre più persone monitorano l’andamento del proprio cuore (e fanno benissimo).🔗 Leggi su Cultweb.it

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