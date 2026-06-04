Durante una cena organizzata dalla Sezione E, una donna sconosciuta, non presente nella lista degli invitati, ha fatto irruzione. La donna è riuscita a trovare il casolare isolato dove si svolgeva l’evento, nonostante fosse riservato e poco accessibile. La presenza improvvisa ha interrotto la riunione, senza che siano ancora chiari i motivi o come abbia individuato il luogo.

Chi è la donna che non compare nella lista degli invitati?. Come ha fatto un'estranea a trovare il casolare isolato di Gino?. Perché la presenza di questa ospite ha interrotto il brindisi collettivo?. Quale segreto del passato lega questa misteriosa donna alla Sezione E?.? In Breve Gino ha riunito 29 ex compagni della sezione E in un casolare di campagna.. Il gioco del riconoscimento prevedeva l'identità segreta degli ospiti fino all'arrivo.. Alberto, ospite muto dalla nascita, ha partecipato al banchetto insieme a 28 compagni.. L'evento celebra il ritorno degli studenti che hanno frequentato le superiori negli anni '70.. Un misterioso bussare al portone interrompe il grande ritrovo dei ragazzi della sezione E. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incontro dopo 40 anni: una misteriosa ospite rovina la cena della Sezione E

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