La Cassazione ha confermato il sequestro di 4.000 euro, ritenuto derivante da scommesse truccate, nei confronti di uno degli indagati nell’inchiesta Penalty. La somma, sequestrata durante le indagini, riguarda denaro collegato alle frodi sulle scommesse sportive illecite. La decisione conferma la validità del sequestro nel procedimento giudiziario in corso.

La Cassazione ha convalidato il sequestro da oltre 4mila euro nei confronti di uno degli indagati coinvolti nell’inchiesta Penalty sulle frodi legate alle scommesse sportive illecite. Come riporta Agipronews, con una recente sentenza la suprema corte ha dichiarato “inammissibile” il ricorso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Argomenti più discussi: Frodi nelle scommesse sportive, la Cassazione conferma il sequestro di oltre 4mila euro: Rischio concreto di reiterazione del reato · ilreggino.it; Caso Penalty, Cassazione conferma il sequestro: Rischio concreto di reiterazione del reato.

Inchiesta Penalty la Cassazione conferma il sequestro di 4 mila euro frutto di scommesse truccate ift.tt/pbK5xMt ift.tt/VQmIJqf x.com

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