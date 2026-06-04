Ilary Blasi vola in Grecia e trova un messaggio misterioso sull’aereo | Sei stata nominata

Da dilei.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un volo verso la Grecia, un messaggio scritto su un foglio è stato trovato da Ilary Blasi, che annunciava: “Sei stata nominata”. La conduttrice ha iniziato le vacanze estive senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul destinatario del messaggio.

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Ilary Blasi ha ufficialmente dato il via alle vacanze estive e non è passata inosservata nemmeno a 10.000 metri di altezza. Si è diretta da poco in Grecia con un volo e, una volta sedutasi al suo posto, ha ricevuto una piccola sorpresa, ovvero un biglietto scritto a mano dall’equipaggio. Un messaggio lungo, ironico e pieno di riferimenti ai suoi programmi televisivi, che Ilary ha prontamente condiviso su Instagram. E così anche un volo per Atene, se c’è la Blasi, può diventare uno show. Ilary Blasi, il messaggio sull’aereo e la vacanza a Kéa con Bastian. Tormentoni ed espressioni tipiche di Ilary Blasi e non solo, così l’equipaggio dell’aereo (probabilmente composto da spettatori abituali della conduttrice) ha accolto Ilary a bordo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Ilary Blasi sorpresa in volo: il messaggio segreto dei piloti conquista tutti!

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