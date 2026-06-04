Il Viaggiator Goloso apre un ristorante di tre piani a CityLife | cosa si mangia da Altrove
Il Viaggiator Goloso debutta con un nuovo grande spazio gastronomico nel cuore di CityLife. Il marchio premium del gruppo Finiper Canova ha inaugurato "Altrove", un locale che unisce cucina e bistrot all'interno del CityLife Shopping District, in galleria Anna Castelli Ferrieri 2.Il ristorante su. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Temi più discussi: Il nuovo ristorante multi-piano del Viaggiator Goloso a CityLife; Il Viaggiator Goloso debutta nella ristorazione con il format Altrove; Altrove: il marchio bistrot&cucina del Viaggiator Goloso approda a CityLife; Da Esselunga a Il Viaggiator Goloso, la Gdo si cimenta nella ristorazione.
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