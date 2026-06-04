Il Comune ha ricevuto la proposta di partenariato per la gestione del Teatrino di Cederna, che sarà affidata a quindici compagnie locali. Mentre i tecnici completano gli ultimi collaudi, il teatro restaurato si prepara a una nuova stagione. La gestione sarà affidata a realtà amatoriali già presenti in città, secondo quanto annunciato dall’amministrazione.

Dietro le quinte del Teatrino di Cederna si muove già una nuova stagione. Mentre i tecnici completano gli ultimi collaudi, il Comune ufficializza il ricevimento della proposta di partenariato che affiderà la gestione del piccolo teatro alle realtà amatoriali più radicate in città. È stato approvato dalla Giunta l’avviso pubblico che certifica il ricevimento di una proposta di partenariato speciale pubblico-privato per la gestione del bene da parte dell’Associazione delle Compagnie Teatrali monzesi, realtà consolidata dal 2006 e oggi casa di 15 compagnie amatoriali. L’obiettivo è chiaro: valorizzare il Teatrino come bene culturale, garantirne la fruizione pubblica e custodirne la memoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Teatrino restaurato al Cederna sarà gestito da quindici compagnie

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