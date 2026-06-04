A Milano si terrà un evento speciale per i 25 anni dell’uscita de “Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello”. La data è fissata per il 4 giugno 2026, con location e dettagli ancora da annunciare. L’evento celebrerà il primo film della saga, uscito nel 2001, diretto da Peter Jackson. La manifestazione si concentrerà su proiezioni, incontri e mostre legate alla trilogia. Non sono stati comunicati ulteriori particolari sul programma.

Milano, 4 giugno 2026 – Quest’anno si celebra il 25esimo anniversario de “Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello”, il primo capitolo della trilogia cinematografica tratta dall’opera di J. R. R. Tolkien, che debuttò al cinema nel dicembre del 2001. Da quel momento la saga cinematografica de “Il Signore degli Anelli” è diventata un fenomeno globale capace di ridefinire il fantasy contemporaneo, trasportando milioni di spettatori nella Terra di Mezzo attraverso un racconto epico fatto di avventura, amicizia, coraggio e lotta tra bene e male. Il romanzo. Nato dalla penna di Tolkien con il romanzo “Il Signore degli Anelli”, pubblicato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il Signore degli Anelli, a Milano un evento per i 25 anni del primo film della saga: dove e quando

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