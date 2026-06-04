Il re dei bulloni d’autore Giuseppe Fontana è il nuovo Cavaliere

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giuseppe Fontana è stato nominato Cavaliere, passando dalla meccanica di precisione all’ospitalità di alta qualità. La sua attività si è espansa con innovazione e crescita internazionale, mantenendo un focus sul territorio locale. La nomina riconosce il suo contributo in diversi settori, dalla produzione industriale all’accoglienza. Fontana ha sviluppato un percorso che unisce competenze tecniche e attenzione alla comunità, valorizzando il suo ruolo nel panorama imprenditoriale.

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Dalla meccanica di precisione all’ospitalità d’eccellenza, passando per innovazione, crescita internazionale e attenzione al territorio. Con la nomina a Cavaliere del Lavoro, Giuseppe Fontana entra nell’élite dell’imprenditoria italiana, portando sotto i riflettori una delle storie aziendali più significative nate nel cuore produttivo della Brianza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza al ceo di Fontana e presidente del Gruppo Villa d’Este, premiando un percorso imprenditoriale che ha saputo coniugare radici familiari, visione strategica e capacità di competere. "Sono onorato per questo riconoscimento, che valorizza il lavoro e, allo stesso tempo, l’impegno della nostra famiglia, presente da oltre settant’anni nei settori in cui operiamo – dice il neo cavaliere –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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