Un uomo ha accoltellato un’altra persona in un’operazione avvenuta nel quartiere Como. La polizia ha riferito che l’aggressore ha agito con violenza per affermare la propria superiorità, non solo per ottenere denaro. La vittima ha dichiarato di aver perdonato l’aggressore. La polizia ha descritto l’evento come un atto di “agghiacciante disumanità” e ha sottolineato che l’attacco non era motivato solo dalla volontà di impossessarsi di denaro.

Alessandro Chiani ha accoltellato Davide Cavallo non per un "mero scopo di lucro", ossia impadronirsi della banconota da 50 euro, ma per "dare libero sfogo alla violenza e affermare la propria superiorità". La sua reazione, quando ha saputo che la vittima rischiava di rimanere paralizzata, "rivela un carattere che si pone oltre le soglie più estreme di freddezza e cinismo", emerso dalle conversazioni con gli altri ragazzi della gang agli atti dell’inchiesta: "Non so perché, però continuo a ridere", affermava. Questa e altre frasi degli indagati, intercettate, "consegnano uno spaccato di agghiacciante disumanità di cui forse un giorno essi risponderanno davanti alle proprie coscienze". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il raid in corso Como: "Agghiacciante disumanità. Chiani colpì per uccidere". La vittima: li ho perdonati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Studente aggredito e accoltellato dal "branco", il giudice: "Agghiacciante disumanità. Chiani rideva quando ha saputo che rischiava la paralisi"Il 12 ottobre a Milano, uno studente è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di giovani.

Studente aggredito e accoltellato dal "branco", il giudice: "Agghiacciante disumanità e nessun pentimento. Chiani rideva quando hanno saputo che rischiava la paralisi"Il 12 ottobre a Milano, uno studente è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di giovani.