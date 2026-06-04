Un drone da combattimento chiamato “Ghost Bat” è stato avvistato sorvolare il Pacifico. Sviluppato da Boeing in Australia, il velivolo senza pilota è stato descritto come un possibile elemento chiave per l’aviazione militare occidentale nella regione. Il drone, soprannominato “pipistrello fantasma”, è stato mostrato in alcune immagini mentre vola sopra acque aperte, senza ulteriori dettagli sulle sue capacità o missioni.

Lo hanno soprannominato “ Ghost Bat ”, ovvero il “pipistrello fantasma”. Stiamo parlando del drone da combattimento sviluppato da Boeing in Australia, in lizza per diventare uno dei pilastri della futura aviazione militare occidentale nel complesso scacchiere geopolitico del Pacifico. L’ MQ-28 ha iniziato a effettuare voli di prova dalla base navale di Point Mugu, in California, uno dei principali centri statunitensi per i test aeronautici e missilistici. Il velivolo senza pilota è progettato per operare accanto ai caccia tradizionali, condividendo dati, individuando bersagli e svolgendo missioni ad alto rischio senza mettere in pericolo piloti umani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il “pipistrello fantasma” Usa vola sul Pacifico: il drone che può cambiare la guerra aerea

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