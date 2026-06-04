Il partito del pareggio ha annunciato Paolo Gentiloni come nuovo leader. Nel frattempo, il governo ottiene riscontri positivi, mentre l'Unione Europea riceve giudizi meno favorevoli. Recentemente, un analista ha anticipato di due settimane i risultati di un vertice della comunicazione vaticana, confermando una tendenza a svelare anticipatamente eventi politici e istituzionali.

Ormai lo sapete: chi legge Il Tempo sta almeno un giro avanti. Luigi Bisignani, ed è solo l'ultimo esempio in ordine di tempo, vi ha raccontato con due settimane di anticipo ciò che sarebbe successo al vertice della comunicazione vaticana. Torniamo a un'altra previsione del nostro giornale: da marzo vi stiamo parlando di un «partito del pareggio», o se volete di un «partito della palude», che punta a un'ipotesi semitecnica nel 2027. Dopo l'esito del referendum, a onor del vero, la sinistra si era ringalluzzita, e pensava – alle politiche dell'anno prossimo – di poter addirittura prendersi tutta la posta in palio: e dunque l'ipotesi del «pari e patta» era stata momentaneamente archiviata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il partito del pareggio ha scelto il suo Mister X, è Paolo Gentiloni. Occhio, amici lettori… Intanto, bene il governo, male l'Ue

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