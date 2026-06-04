Il Milan non si qualifica alla prossima Champions League, ma si conferma come il club con più giocatori impegnati ai Mondiali. La rosa rossonera conta diversi calciatori convocati nelle rispettive nazionali, più di qualsiasi altra squadra europea. Questa situazione crea un paradosso tra la mancata partecipazione alle competizioni continentali e il predominio nel torneo internazionale più importante. La partecipazione ai Mondiali coinvolge diversi reparti e nazioni, evidenziando il ruolo centrale del club nel panorama internazionale.

Niente Champions League per il Milan, ma i rossoneri si consolano con il Mondiale. E' uno dei paradossi più grandi in casa Milan, reduce da una stagione a dir poco deludente che ha dato il via ad una rivoluzione tecnico-societaria. Nonostante il quinto posto in classificato saranno diversi i rossoneri a partire per il Mondiale. La spedizione che partirà da Milanello costa ben dieci elementi al diavolo. Come riferito da Tuttosport, a guidar Neil gruppo ci sono Christian Pulisic (Stati Uniti) e Santiago Gimenez (Messico), seguiti da Adrien Rabiot e Mike Maignan (Francia), Luka Modric (Croazia) e Rafael Leao (Portogallo). A seguire poi anche i belgi De Winter e Saelemaekers, lo svizzero Jashari e l'ecuadoriano Estupinan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Il paradosso Milan: fuori dalla Champions ma ‘regina dei Mondiali’

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