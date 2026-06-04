Il nuovo God of War è già un meme vivente | cosa sta succedendo dopo l’annuncio di Laufey

Da imiglioridififa.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l’annuncio di Laufey, il nuovo capitolo di God of War, le ricerche online e i social sono esplosi, trasformando il gioco in un fenomeno virale. Le piattaforme digitali sono state sommerse da meme e discussioni, con utenti che condividono immagini e battute legate al titolo. La notizia ha catturato l’attenzione di appassionati e non, portando il nome del gioco tra i trending topic. La reazione immediata ha superato di gran lunga le aspettative, diventando un vero e proprio meme vivente.

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Il titolo, incentrato sulla figura di Faye (la madre di Atreus e compagna di Kratos), ha scatenato un’ondata di entusiasmo che si è rapidamente trasformata in un vero e proprio caso virale sul web. Nelle ultime 24 ore, il focus degli utenti si è concentrato sulla natura “hardcore” e apparentemente implacabile della protagonista. La lore di God of War ha sempre dipinto Faye come una guerriera straordinaria, ma l’impatto visivo del primo reveal ha spinto la community a produrre una quantità industriale di meme incentrati sulla sua superiorità fisica e strategica rispetto allo stesso Kratos. La portata del fenomeno è stata tale da costringere lo studio di sviluppo a intervenire pubblicamente sui propri canali ufficiali per commentare l’affetto e l’ironia dei fan. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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