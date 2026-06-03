God of War Laufey svelato allo State of Play | Faye diventa protagonista nel nuovo capitolo PS5

Durante lo State of Play di giugno 2026, è stato annunciato il nuovo capitolo di God of War, incentrato su Laufey. Faye diventa protagonista del gioco, che sarà disponibile su PlayStation 5. L’annuncio ha chiuso l’evento con grande attenzione da parte dei fan e degli addetti ai lavori. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul gameplay.

VideoGiochi MMO & MMORPG God of War: Laufey è stato svelato durante lo State of Play di giugno 2026, chiudendo l’evento con uno degli annunci più forti legati al futuro di PlayStation 5. Il nuovo capitolo della serie di Santa Monica Studio metterà al centro Faye, conosciuta anche come Laufey, moglie di Kratos e madre di Atreus, trasformando una figura finora raccontata quasi sempre attraverso ricordi, profezie e conseguenze in una vera protagonista giocabile. Al momento il gioco è confermato per PS5, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale. L’annuncio è particolarmente importante perché sposta il baricentro della saga. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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God of War Laufey (PS5 PRO) Faye Gameplay Walkthrough Demo | State of Play 4K

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Temi più discussi: God of War Laufey è realtà! L'avventura di Sony Santa Monica chiude lo State of Play; God of War: Laufey è il nuovo capitolo della serie Sony, annunciato con un lungo video gameplay; God of War Laufey è il nuovo capitolo della saga PlayStation: Faye protagonista in 20 minuti di gameplay; God of War Laufey si svela allo State of Play con un trailer di 20 minuti!.

God of War Laufey - Trailer di gameplay So che alcune persone lo criticheranno . reddit

God of War Laufey è il prossimo capitolo della serie di Santa Monica Studio. La storia della nuova avventura action per PS5 è stata appena annunciata! x.com

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