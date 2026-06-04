Il Guardian ha pubblicato schede dettagliate su ogni calciatore che parteciperà ai Mondiali, tra cui alcuni provenienti dal Napoli. Tra questi, McTominay poteva scegliere di giocare con l’Inghilterra, ma ha deciso di partecipare con la sua nazionale. Lukaku, invece, cerca di riscattarsi in questa competizione, dopo aver affrontato difficoltà recenti. Le schede offrono informazioni sui percorsi e le statistiche di ciascun giocatore.

I giocatori del Napoli celebrati dal Guardian. Il Guardian ha rilasciato una scheda per ogni calciatore che giocherà i Mondiali. Tra questi, sono presenti quelli del Napoli: Scott McTominay con la Scozia; Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku con il Belgio; Noa Lang con l’Olanda e Mathias Olivera con l’Uruguay. Sul centrocampista scozzese, il quotidiano britannico scrive: Il più grande regalo di Alex McLeish alla sua nazione durante il suo secondo mandato da ct della Scozia è stato convincere McTominay a vestire la maglia blu scuro della Nazionale. Senza la determinazione di McLeish, oggi potrebbe essere un giocatore dell’Inghilterra. È celebrato anche a Napoli, dopo aver fatto parte della squadra vincitrice dello scudetto 2024-25. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli ai Mondiali: McTominay poteva giocare con l’Inghilterra, Lukaku cerca riscatto

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