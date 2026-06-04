il leverkusen sceglie martinez per sostituire hjulmand

Il Bayer Leverkusen ha annunciato l’ingaggio di Carles Martínez come nuovo allenatore, sostituendo l’ex tecnico Hjulmand. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio. Martínez prende il comando della squadra e guiderà il team nelle prossime partite. La società ha confermato che il nuovo allenatore ha firmato un contratto valido per la prossima stagione.

2026-06-04 17:04:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Bayer Leverkusen ha nominato Carles Martínez nuovo allenatore. Il 42enne spagnolo ha firmato un contratto biennale alla BayArena dopo aver accettato di succedere a Kasper Hjulmand, subentrato all’inizio della scorsa stagione dopo il breve e disastroso regno di Erik ten Hag. Martinez ha portato il Tolosa al nono posto in Ligue 1 la scorsa stagione e avrà il compito di ricostruire una squadra del Leverkusen che deve ancora riprendersi dalla partenza dell’allenatore vincitore della Bundesliga Xabi Alonso 12 mesi fa. L’amministratore delegato per lo sport del club, Simon Rolfes, ha dichiarato: “Abbiamo lavorato intensamente sull’allenatore più adatto per la prossima fase di sviluppo del Bayer 04. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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