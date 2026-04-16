Leverkusen-Augsburg sabato 18 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Cerca continuità la squadra di Hjulmand contro i Fuggerstaedter

Sabato 18 aprile 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Leverkusen e Augsburg. La squadra di Hjulmand cerca di mantenere il momento positivo dopo due vittorie di fila, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla zona Champions. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già annunciati, mentre i tifosi attendono con interesse questa sfida che potrebbe influenzare gli equilibri della stagione.

Il Leverkusen con le ultime 2 vittorie consecutive è ancora in piena corsa per la zona Champions e ha bisogno di vincere contro l’Augsburg per continuare a sperare. La squadra di Hjulmand ha fatto il colpaccio nell’ultimo turno vincendo al Signal Iduna Park grazie ad un gol di Andrich sul finire del primo tempo. Settimo successo esterno stagionale, e squadra che si prepara ad. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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