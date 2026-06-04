Le serrande dell’ex Palazzo Generali sono chiuse da quasi un anno, lasciando l’edificio vuoto. Nei giorni scorsi, sono circolate voci di un possibile progetto di riqualificazione, ma l’ipotesi di trasformarlo in una palestra è stata smentita. Al momento, non sono stati annunciati nuovi utilizzi o piani ufficiali per l’immobile di via Rizzoli. La proprietà non ha comunicato ulteriori dettagli sul futuro dell’edificio.

Bologna, 4 giugno 2026 – Si muove qualcosa sul futuro dell’ex Palazzo Generali, che vede le serrande abbassate ormai da quasi un anno. Come da programma ieri si è tenuta la Conferenza dei servizi decisoria per autorizzare una grande struttura di vendita del settore non alimentare a gestire i locali in via Rizzoli, di proprietà della società Vis (gruppo Pam). L’ipotesi del brand giapponese Se da quanto filtra la conferenza ha avuto esito positivo, dunque senza intoppi, pare anche che sia tramontata l’ipotesi di vedere spuntare una palestra al posto della Coin (si era parlato del marchio Virgin Active). Non è chiaro, invece, se sarà confermata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro dell’ex Coin prende forma, ma sfuma l’ipotesi di una palestra nei locali di via Rizzoli

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