Un tunnel sotterraneo tra Russia e Stati Uniti sotto lo Stretto di Bering è stato inaugurato. L’opera, considerata strategica, collega i due paesi e rappresenta un passo importante nei rapporti tra le superpotenze. La struttura attraversa il fondale marino e si estende sotto la linea di confine tra le due nazioni. La realizzazione di questa infrastruttura è stata annunciata ufficialmente il 4 giugno 2026.

Mosca, 4 giugno 2026 – Un tunnel sotterraneo collegherà la Russia agli Stati Uniti, passando sotto lo Stretto di Bering. Una linea ferroviaria sottomarina lunga 100 km unirà la Siberia all'Alaska, consentendo il transito delle merci tra le due potenze. Un’impresa colossale che domani arriverà a un primo traguardo con la firma dell’accordo tra il Cremlino e Washington, poi si procederà con la complicata progettazione. L'idea è del consigliere di Putin, Kirill Dmitriev, e potrebbe aprire una nuova strada verso il disgelo tra i due Paesi. Ecco perché. Dmitriev: “Domani verrà firmato l’accordo”. “Domani verrà firmato l'accordo per il tunnel tra Russia e Usa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Il faraonico tunnel tra Usa e Russia apre al disgelo tra le superpotenze. Perché è un’opera strategica per gli equilibri globali

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