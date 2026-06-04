Il pm ha disposto l’autopsia sul corpo di un uomo di 44 anni, deceduto il 1° giugno in un incidente nella zona retroportuale di Santo Stefano Magra. L’incidente ha coinvolto la sua auto e un camion. La procedura sarà effettuata per chiarire le cause della morte.

Sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Alberto Parodi, lo spezzino di 44 anni morto lo scorso 1° giugno nella zona retroportuale di Santo Stefano Magra a seguito dell’incidente che ha coinvolto la sua autovettura e un camion. Lo ha deciso il sostituto procuratore Elisa Loris (nella foto), che all’esito dell’informativa inviata dai carabinieri intervenuti sul luogo del tragico schianto, ha deciso di commissionare l’accertamento autoptico. Già oggi potrebbe essere affidato l’incarico a un anatomopatologo forense. Contestualmente, come atto dovuto, dovrebbe essere iscritto nel registro degli indagati l’autista del camion: un modo per permettere allo stesso di partecipare all’esame con un proprio consulente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dramma di Santo Stefano. Il pm dispone l’autopsia

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