Il cinghiale fa colazione con i rifiuti della raccolta porta a porta
Un cinghiale è stato ripreso da una fototrappola mentre rovistava tra i sacchi della raccolta porta a porta in una frazione di Vaiano, in provincia di Prato. L’animale ha ribaltato alcuni sacchi per cercare cibo tra i rifiuti lasciati fuori dai contenitori. L’immagine mostra il mammifero con il muso immerso tra i rifiuti, circondato da sacchi aperti e sporcizia sul terreno.
A Schignano, frazione di Vaiano (Prato), la fototrappola riprende il cinghiale che ribalta il bidone della raccolta differenziata e mangia quello che può. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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