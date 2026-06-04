il cinghiale fa colazione con i rifiuti della raccolta porta a porta

Notizia in breve

Un cinghiale è stato ripreso da una fototrappola mentre rovistava tra i sacchi della raccolta porta a porta in una frazione di Vaiano, in provincia di Prato. L’animale ha ribaltato alcuni sacchi per cercare cibo tra i rifiuti lasciati fuori dai contenitori. L’immagine mostra il mammifero con il muso immerso tra i rifiuti, circondato da sacchi aperti e sporcizia sul terreno.