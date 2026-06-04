Un ritorno molto gradito. Un altro evento per San Miniato, terra di sapori, saperi, bellezze, arte, e delizie da gustare. La Notte Nera – assente da qualche tempo – raddoppia e torna ad accendere il cuore della città. Dopo il successo delle passate edizioni, la manifestazione dedicata al tartufo nero estivo si prepara a vivere una nuova stagione da protagonista con due serate all’insegna del gusto, della convivialità e della valorizzazione del territorio. La macchina organizzativa di San Miniato Promozione, guidata dalla presidente Azzurra Gronchi, è già in piena attività per un appuntamento che promette di richiamare visitatori, appassionati e turisti tra le suggestive vie del centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il centro si prepara a "Nero d’estate", due notti fra tartufo e cultura

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Ci dicono che non POSSIAMO PROSEGUIRE - Notte passata nella città di Frontiera

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