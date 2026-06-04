Il borgo a tavola per la festa della Repubblica
Una tavolata lunga decine di metri ha riunito circa cento abitanti di Cerri durante la festa della Repubblica. La domenica in famiglia si è trasformata in un pranzo condiviso con amici e ospiti, creando un momento di convivialità nel borgo. L'iniziativa ha coinvolto principalmente residenti del paese, che hanno partecipato insieme alla celebrazione.
Una domenica in famiglia, una fantastica iniziativa, un centinaio di abitanti di Cerri seduti tutti a pranzo con amici e ospiti mettendo insieme una tavola lunga decine e decine di metri, in occasione della festa della Repubblica. Tavoli allestiti fra l’altro nel primo tratto del lotto ormai concluso della riqualificazione della pavimentazione del borgo e che va dalla piazza Sant’Antonio alla piazza della chiesa. Una delle tante iniziative degli abitanti, quasi una riunione di "famiglia", un ritrovo bellissimo per tutti, ognuno ha contributo come poteva, portando in tavola piatti della tradizione preparati a casa. Organizzata dal comitato “... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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