Il borgo a tavola per la festa della Repubblica

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una tavolata lunga decine di metri ha riunito circa cento abitanti di Cerri durante la festa della Repubblica. La domenica in famiglia si è trasformata in un pranzo condiviso con amici e ospiti, creando un momento di convivialità nel borgo. L'iniziativa ha coinvolto principalmente residenti del paese, che hanno partecipato insieme alla celebrazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una domenica in famiglia, una fantastica iniziativa, un centinaio di abitanti di Cerri seduti tutti a pranzo con amici e ospiti mettendo insieme una tavola lunga decine e decine di metri, in occasione della festa della Repubblica. Tavoli allestiti fra l’altro nel primo tratto del lotto ormai concluso della riqualificazione della pavimentazione del borgo e che va dalla piazza Sant’Antonio alla piazza della chiesa. Una delle tante iniziative degli abitanti, quasi una riunione di "famiglia", un ritrovo bellissimo per tutti, ognuno ha contributo come poteva, portando in tavola piatti della tradizione preparati a casa. Organizzata dal comitato “... 🔗 Leggi su Lanazione.it

il borgo a tavola per la festa della repubblica
© Lanazione.it - Il borgo a tavola per la festa della Repubblica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Natale in Maremma: cosa mangiano i Grossetani (Interviste e curiosità)

Video Natale in Maremma: cosa mangiano i Grossetani? (Interviste e curiosità)

Notizie e thread social correlati

Festa della Repubblica a tavola: lla ricetta della pasta tricolore dai sapori del Mediterraneo conquista anche la SiciliaUna pasta tricolore dai colori vivaci, con pomodorini rossi, basilico verde e mozzarella bianca, è stata preparata per celebrare la Festa della...

Festa della Repubblica a tavola: la ricetta della pasta tricolore dai sapori del Mediterraneo conquista anche la SiciliaPer la Festa della Repubblica, si propone una ricetta di pasta tricolore ispirata ai sapori del Mediterraneo.

Argomenti più discussi: Il borgo a tavola per la festa della Repubblica; Le celebrazioni per la Festa della Repubblica a Borgo San Lorenzo; Bertinoro d’estate mette tutti a tavola; Giugno a Buccheri: alla scoperta del borgo più alto degli Iblei tra storia, eventi e l’oro verde della tavola.

repubblica il borgo a tavolaIl borgo a tavola per la festa della RepubblicaUna domenica in famiglia, una fantastica iniziativa, un centinaio di abitanti di Cerri seduti tutti a pranzo con ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web