Un uomo di 27 anni è stato arrestato per rapina e detenzione di armi. La magistratura ha revocato la sospensione condizionale della pena, condannandolo a 30 mesi di carcere. La condanna definitiva si basa sui reati di rapina aggravata e possesso di armi da fuoco. L’arresto è stato eseguito dopo che il giudice ha deciso di revocare la sospensione, rendendo esecutiva la pena.

Perché la magistratura ha revocato la sospensione della pena al giovane? Quali reati specifici hanno portato alla condanna definitiva del ventisettenne? Come sono riusciti i carabinieri a rintracciare il soggetto ricercato? Dove dovrà scontare la reclusione il giovane arrestato a Iglesias??? In Breve Revoca della sospensione della pena decisa dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cagliari Soggetto trasferito presso la Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta Reati ac . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iglesias, arrestato 27enne per rapina e armi: 30 mesi in carcere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arrestato per droga e armi: 2 anni e 9 mesi di carcereUn uomo residente nella Bassa Atesina è stato arrestato dopo che un tribunale ha confermato una condanna definitiva di due anni e nove mesi di...

Armi rubate nascoste in casa: arrestato 27enne egiziano a SalernoUna operazione condotta dalla Polizia di Salerno e dalla Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un uomo di 27 anni di origini egiziane.