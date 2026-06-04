I Sincopatici a Parigi per un' esibizione internazionale | i momenti salienti

Il coro polifonico “Sincopatici” di Mesagne si è esibito nella chiesa Saint Jacques di Montgeron, vicino a Parigi. L’evento segue un’esperienza precedente a Madrid nel 2024. La direzione del coro è affidata al maestro Federico Dell’Olivo.

MESAGNE - Dopo l’esperienza madrilena del 2024, il coro polifonico “Sincopatici” di Mesagne, fondato e diretto dal maestro Federico Dell’Olivo, torna a varcare i confini nazionali in occasione di un concerto che lo ha visto esibirsi nella suggestiva cornice della chiesa Saint Jacques di Montgeron. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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