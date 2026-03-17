Internazionali di tennis 2026 a Roma | biglietti da 1 euro per studenti e scuole

Da funweek.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 si terranno a Roma e offriranno biglietti a partire da 1 euro per studenti e scuole. Questa iniziativa mira a rendere l'evento accessibile a un pubblico più giovane, favorendo la partecipazione di studenti e istituzioni scolastiche. La vendita dei biglietti a prezzo ridotto sarà aperta nelle prossime settimane, con dettagli specifici su modalità e date di acquisto.

Gli studenti potranno assistere agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con biglietti a partire da 1 euro. Anche quest’anno la Federazione Italiana Tennis e Padel ha lanciato una serie di promozioni dedicate alle scuole italiane per avvicinare i più giovani al grande tennis. Il torneo, uno degli eventi sportivi più importanti ospitati ogni anno a Roma, si svolgerà al Foro Italico dal 28 aprile al 17 maggio 2026. Grazie all’iniziativa, gli istituti scolastici potranno partecipare alle giornate del torneo acquistando biglietti al prezzo simbolico di 1 euro. Non solo partite: il villaggio dedicato ai ragazzi. Oltre a vedere da vicino i campioni e le campionesse del circuito internazionale durante partite e allenamenti, gli studenti potranno partecipare alle attività dello Young Village, lo spazio del Foro Italico pensato per i più giovani. 🔗 Leggi su Funweek.it

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