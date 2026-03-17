Internazionali di tennis 2026 a Roma | biglietti da 1 euro per studenti e scuole

Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 si terranno a Roma e offriranno biglietti a partire da 1 euro per studenti e scuole. Questa iniziativa mira a rendere l'evento accessibile a un pubblico più giovane, favorendo la partecipazione di studenti e istituzioni scolastiche. La vendita dei biglietti a prezzo ridotto sarà aperta nelle prossime settimane, con dettagli specifici su modalità e date di acquisto.

Gli studenti potranno assistere agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con biglietti a partire da 1 euro. Anche quest’anno la Federazione Italiana Tennis e Padel ha lanciato una serie di promozioni dedicate alle scuole italiane per avvicinare i più giovani al grande tennis. Il torneo, uno degli eventi sportivi più importanti ospitati ogni anno a Roma, si svolgerà al Foro Italico dal 28 aprile al 17 maggio 2026. Grazie all’iniziativa, gli istituti scolastici potranno partecipare alle giornate del torneo acquistando biglietti al prezzo simbolico di 1 euro. Non solo partite: il villaggio dedicato ai ragazzi. Oltre a vedere da vicino i campioni e le campionesse del circuito internazionale durante partite e allenamenti, gli studenti potranno partecipare alle attività dello Young Village, lo spazio del Foro Italico pensato per i più giovani. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Internazionali di Tennis a Roma 2026: la corsa ai bigliettiDopo un’edizione da record appena conclusa, l’attesa per gli Internazionali BNL d’Italia 2026 è già altissima. Tutti gli aggiornamenti su Internazionali di tennis 2026 a Roma... Temi più discussi: aperte le candidature per il programma Volontari; Internazionali di tennis 2026 a Roma: biglietti da 1 euro per studenti e scuole; Il Grande Tennis Internazionale torna a Foggia, tutto pronto per il torneo Itf: in palio un premio da 15mila dollari - FoggiaToday; Jannik Sinner: record, stats, titoli e trofei vinti dal tennista italiano aggiornati LIVE | Tennis ATP. Internazionali di tennis 2026 a Roma: cercasi volontari, come candidarsi e qual è la scadenzaSono aperte le candidature per diventare volontari agli Internazionali BNL d’Italia 2026. In vista della 83ª edizione del celebre torneo di tennis che si ... funweek.it Internazionali di tennis 2026 a Roma: biglietti da 1 euro per studenti e scuoleGli studenti potranno assistere agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con biglietti a partire da 1 euro. Anche quest’anno la Federazione Italiana Tennis e ... funweek.it Nicola Delle Donne, neo eletto presidente di Confindustria Puglia, affronta il tema dell’aumento dei carburanti a causa della guerra in Medioriente. “Dobbiamo occuparcene prima che scoppino crisi internazionali, cercando di prevenirle per assicurare stabilità - facebook.com facebook L’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT organizza l’incontro dal titolo: “Moda e Consumo Responsabile: Trend, Comportamenti e Comunicazione”, che si terrà il 7 aprile 2026 a partire dalle 14:00 in live streaming. Scopri di più: unint.eu/eventi/ x.com