I padri dei due figli di Belén Rodriguez si trovano con lei in questo momento di difficoltà. La showgirl, che aveva affrontato problemi nelle scorse settimane, sembra ora aver superato la fase più complicata. Le persone vicine a lei sono rimaste al suo fianco, offrendo supporto e presenza. La situazione sembra stabile, con Belén che si sta riprendendo dopo le settimane di tensione.

I l peggio sembra essere passato per Belén Rodriguez. La showgirl, che la scorsa settimana era stata ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata in stato confusionale nella sua abitazione, è stata dimessa e ha ripreso a pubblicare contenuti sui suoi social, sebbene finora non abbia mai fatto riferimento a quanto accaduto nella mattinata del 25 maggio, quando i vicini di casa avevano chiamato i soccorsi dopo averla sentita chiedere aiuto. Belen Rodriguez: «Ho passato anni difficili, ma oggi ne esco più forte» X Leggi anche › Belén Rodriguez trovata «in stato confusionale» e portata in ospedale: quello che sappiamo Belén Rodriguez, un momento difficile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I padri dei suoi due figli sarebbero sempre al suo fianco, ora che è in difficoltà

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Famiglia nel bosco, il padre Nathan: «Abbiamo fatto di tutto, ora ridateci i nostri figli»

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