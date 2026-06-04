I Nomadi a Cogne | un concerto gratuito al Belvedere di Gimillan

Notizia in breve

I Nomadi terranno un concerto gratuito al Belvedere di Gimillan. Per partecipare, bisogna assicurarsi un posto in anticipo. L’evento verrà registrato da un programma televisivo, che riprenderà l’esibizione della band. La data e le modalità di accesso non sono state specificate. L’appuntamento si svolgerà all’interno di un’area panoramica, aperta al pubblico e senza biglietto.