I Nomadi a Cogne | un concerto gratuito al Belvedere di Gimillan
I Nomadi terranno un concerto gratuito al Belvedere di Gimillan. Per partecipare, bisogna assicurarsi un posto in anticipo. L’evento verrà registrato da un programma televisivo, che riprenderà l’esibizione della band. La data e le modalità di accesso non sono state specificate. L’appuntamento si svolgerà all’interno di un’area panoramica, aperta al pubblico e senza biglietto.
Come fare per assicurarsi un posto gratuito al Belvedere di Gimillan? Quale programma televisivo registrerà l'esibizione dei Nomadi a Cogne? Chi organizza questo evento insieme al Comune di Cogne? Perché questo concerto è considerato un evento unico per la musica italiana??? In Breve Prenotazioni aperte su Eventbrite da giovedì 4 giugno per l'evento gratuito. Esibizione registrata per il programma televisivo Da Aosta ai 4mila. Collaborazione storica con Francesco Guccini . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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