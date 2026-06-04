I migranti lo riconoscono | Portava lui il gommone
I migranti hanno identificato un uomo come il pilota del gommone che li ha condotti in Italia. Durante le testimonianze, hanno confermato che era lui a guidare la barca durante il viaggio. Le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di un’indagine in corso. Le autorità stanno verificando le identità e le responsabilità dell’individuo coinvolto. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla persona o sul suo ruolo.
"Sì, era lui che pilotava il gommone col quale siamo stati trasportato in Italia". E’ la testimonianza chiave nel processo che vede Bassem Fathy Arafat Abedellah, 51 anni egiziano difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi, accusato di reati in materia di immigrazione clandestina, avendo svolto il ruolo di "skypper-scafista" in uno dei tanti sbarchi di immigrati che cercano fortuna in Italia. L’uomo venne arrestato a Monteprandone a febbraio 2024 a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale. Al cittadino egiziano è contestato il reato di favoreggiamento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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