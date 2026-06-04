I migranti lo riconoscono | Portava lui il gommone

Notizia in breve

I migranti hanno identificato un uomo come il pilota del gommone che li ha condotti in Italia. Durante le testimonianze, hanno confermato che era lui a guidare la barca durante il viaggio. Le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di un’indagine in corso. Le autorità stanno verificando le identità e le responsabilità dell’individuo coinvolto. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla persona o sul suo ruolo.