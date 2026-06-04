I Continental SportContact 7 Force al debutto sulla Brabus Bodo
Le nuove Continental SportContact 7 Force sono state montate sulla Brabus Bodo, un modello che punta alle alte prestazioni. Questi pneumatici rappresentano un’evoluzione della gamma SportContact 7, con un’attenzione speciale alla risposta in velocità e all’aderenza su strada. La presentazione ha coinvolto un veicolo di alta gamma, con i nuovi pneumatici installati come parte del pacchetto di aggiornamento. La Casa produttrice ha comunicato che i pneumatici sono progettati per offrire miglioramenti nelle prestazioni di guida e nella sicurezza.
C’è un nuovo componente nella famiglia Continental: si chiama SportContact 7 Force ed è uno pneumatico estivo ultra-ultra-high-performance (Uuhp, il doppio “ultra” è voluto, nessun errore). Progettato per equipaggiare una nicchia di auto sportive ad alte prestazioni, debutta ora sulla nuova Bodo, l'ultima supercar ad alte prestazioni di Brabus. Trattasi, per la cronaca, di un’esclusiva Hyper-GT prodotta in serie limitata (77 esemplari, dal costo di oltre 1 milione di euro l’una) non derivante da un modello di serie. Sotto al cofano c’è un V12 5.2 biturbo da 1.000 Cv e 1.200 Nm di coppia, privo di elettrificazione. Per scaricare a terra tutta questa potenza - tramite l’asse posteriore - i tecnici Brabus hanno puntato sulla sinergia con l’azienda tedesca di pneumatici, che dura da oltre 25 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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