i continental sportcontact 7 force al debutto sulla brabus bodo

Notizia in breve

Le nuove Continental SportContact 7 Force sono state montate sulla Brabus Bodo, un modello che punta alle alte prestazioni. Questi pneumatici rappresentano un’evoluzione della gamma SportContact 7, con un’attenzione speciale alla risposta in velocità e all’aderenza su strada. La presentazione ha coinvolto un veicolo di alta gamma, con i nuovi pneumatici installati come parte del pacchetto di aggiornamento. La Casa produttrice ha comunicato che i pneumatici sono progettati per offrire miglioramenti nelle prestazioni di guida e nella sicurezza.