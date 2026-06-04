Un nuovo studio analizza come i bombi riconoscano e rispondano a pattern ritmici nella musica. I ricercatori hanno osservato che questi insetti sono in grado di distinguere tra diversi battiti e di reagire in modo coerente a variazioni di ritmo. La ricerca si concentra sulla capacità dei bombi di percepire sequenze sonore e di adattarsi a cambiamenti, portando avanti le indagini sulla percezione uditiva e l’intelligenza animale.

Per decenni gli scienziati hanno considerato la percezione della musica una delle capacità cognitive più sofisticate del regno animale. Tuttavia, una recente ricerca pubblicata su Science rivela importanti scoperte sui bombi e il loro senso del ritmo, la loro abilità nel sentire la musica. Riconoscere una sequenza ritmica, distinguerla da un’altra e identificarla anche quando viene eseguita più velocemente o più lentamente è una competenza che sta alla base di attività tipicamente umane come la danza e il linguaggio. Fino a poco tempo fa si riteneva che questa abilità fosse limitata a poche specie di mammiferi e uccelli dotati di cervelli particolarmente sviluppati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I bombi e il senso del ritmo: la musica e l’intelligenza nel regno animale

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