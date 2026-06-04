I bivacchi non sono rifugi La sfida della montagna sempre più affollata

Sul territorio delle Orobie, il numero di escursionisti è aumentato negli ultimi anni, portando a una crescita dei bivacchi improvvisati lungo i sentieri. Questi accampamenti non sono considerati rifugi ufficiali e spesso vengono allestiti senza autorizzazione, creando problemi di gestione e sicurezza. La presenza di più persone in aree naturali soggette a forte affollamento rende difficile mantenere l'ordine e rispettare le regole di tutela ambientale.

Articolo. Sulle Orobie cresce il numero di escursionisti e torna il confronto sull’uso corretto delle strutture d’emergenza in quota Tra i molti cambiamenti che stanno interessando la montagna negli ultimi anni, ce n’è uno che riguarda anche luoghi apparentemente marginali ma in realtà molto significativi: i bivacchi. Piccole strutture essenziali, spesso collocate ad alte quote, a volte lontane dai rifugi tradizionali, nate per offrire riparo in caso di necessità. Spazi semplici, privi di servizi e generalmente non custoditi, pensati per garantire un punto di appoggio a escursionisti e alpinisti in difficoltà o impossibilitati a rientrare a valle. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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