I 32 volti del nuovo consiglio comunale di Arezzo Chi passa e chi no in base a chi vince il ballottaggio

Gli elettori di Arezzo sono chiamati alle urne il 7 e l’8 giugno per eleggere il nuovo sindaco, con due candidati in corsa: uno di centrodestra e uno di centrosinistra. La decisione avverrà attraverso il ballottaggio, in cui si sfidano i due contendenti. La composizione del nuovo consiglio comunale sarà determinata dall’esito di questa consultazione, che influenzerà la distribuzione dei 32 seggi disponibili. La vittoria al primo turno non è stata raggiunta da nessuno dei candidati.

Il fine settimana si avvicina: domenica 7 e lunedì 8 giugno gli aretini sono chiamati di nuovo alle urne per scegliere il nuovo sindaco della città: avranno soltanto due opzioni, o Marcello Comanducci, candidato di centrodestra, o Vincenzo Ceccarelli, candidato di centrosinistra. Non avranno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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