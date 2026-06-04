L'auto elettrica oggi si configura come soluzione ideale per un ambiente urbano, dove può mettere in mostra tutte le sue caratteristiche migliori: semplicità di guida grazie all'assenza del cambio, zero emissioni che evitano i blocchi del traffico e assenza di rumore. Ma può essere più di una seconda auto da famiglia? Per rispondere a questa domanda abbiamo messo alla prova la Hyundai Inster Cross, piccola di segmento A della casa coreana che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 Cv di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hyundai Inster Cross, non solo per la città

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HYUNDAI NSTER CROSS

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