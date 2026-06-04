Helena Prestes si mostra sconvolta e dice: “Non ci credo”. La modella brasiliana partecipa a The 50 Italia, il reality di Prime Video, insieme ad altri 49 concorrenti. Il programma prevede prove fisiche e mentali con in palio un montepremi finale. Prestes ha espresso il suo stato d’animo dopo una delle sfide, senza fornire ulteriori dettagli. La sua reazione ha catturato l’attenzione dei presenti.

Helena Prestes è tra le grandi protagoniste di The 50 Italia, il nuovo reality show di Prime Video. Il programma vede la modella brasiliana insieme ad altri 49 concorrenti sfidarsi in prove fisiche e mentali per vincere un montepremi finale. Proprio la donna si è resa protagonista di un momento toccante nel corso di una puntata del programma. La compagna di Javier Martinez è apparsa particolarmente afflitta quando i concorrenti di The 50 Italia hanno deciso di salvarla rispetto a Gilda Provenzano in arte La Giss, che è stata eliminata. L'eliminazione della content creator ha colpito Helena Prestes che ha dichiarato: "Non ci posso credere" mentre Matteo Diamante è scoppiato letteralmente in lacrime. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes afflitta: “Non ci credo”, cos’è successo

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