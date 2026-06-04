HBO Max | i film e le serie tv più attese di Giugno 2026

Notizia in breve

A giugno, HBO Max aggiunge nuove serie e film al suo catalogo. Tra le novità, ci sono episodi della terza stagione di una serie molto popolare, oltre a nuovi titoli originali e alcuni film appena usciti al cinema. La piattaforma aggiorna il suo elenco con contenuti di vario genere, offrendo agli abbonati nuove opzioni di visione. La data di arrivo di queste produzioni non è ancora stata comunicata ufficialmente.