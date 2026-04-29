A maggio 2026, HBO Max introduce nuove aggiunte nel suo catalogo di film e serie TV, tra cui alcune produzioni italiane. La piattaforma aggiorna regolarmente i suoi contenuti, offrendo agli utenti una vasta gamma di scelte per il mese in corso. Le novità includono produzioni originali e titoli già noti, con l’obiettivo di ampliare l’offerta disponibile sulla piattaforma di streaming.

Il catalogo di Hbo Max, a Maggio, continua ad arricchirsi. Tra novità come la serie tv italiana In Utero, creata da Margaret Mazzantini, ma anche film tra cui il chiacchierato “Cime Tempestose” di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi, sono previsti un po’ di titoli da non lasciarsi sfuggire. Di seguito, vi elenchiamo alcuni degli arrivi in piattaforma più attesi. Si comincia il 1° Maggio con il rilascio nel catalogo di “Cime Tempestose”.Riadattamento cinematografico dello storico romanzo di Emily Brontë, nel film, a ricoprire i ruoli dei protagonisti, troviamo Margot Robbie e Jacob Elordi. La storia segue la tormentata e ossessiva storia d’amore tra Cathy e Mr Heathcliff, tra travolgente passione, follia e desiderio.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - HBO Max: i film e le serie tv più attese di Maggio 2026

5 serie da aspettare per il 2026

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