HBO Max | i film e le serie tv più attese di Giugno 2026

Notizia in breve

A giugno, HBO Max introduce nuove serie e film nel suo catalogo, tra cui la terza stagione di una serie molto attesa. L’offerta comprende anche altri titoli di rilievo che verranno resi disponibili nel mese. La piattaforma aggiorna regolarmente il suo catalogo con contenuti nuovi e già noti, senza specificare date di uscita precise per ogni titolo. La lista completa dei contenuti in arrivo sarà disponibile prossimamente.