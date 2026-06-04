HBO Max | i film e le serie tv più attese di Giugno 2026

Da superguidatv.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno, HBO Max introduce nuove serie e film nel suo catalogo, tra cui la terza stagione di una serie molto attesa. L’offerta comprende anche altri titoli di rilievo che verranno resi disponibili nel mese. La piattaforma aggiorna regolarmente il suo catalogo con contenuti nuovi e già noti, senza specificare date di uscita precise per ogni titolo. La lista completa dei contenuti in arrivo sarà disponibile prossimamente.

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A Giugno, su Hbo Max, si aggiungono un po’ di novità al catalogo. Tra l’attesissima terza stagione della serie tv House of the dragon, prequel di Game Of Thrones che segue l’ascesa al trono dei Targaryen, a Marty Supreme, il film con Timothée Chalamet candidato agli Oscar di quest’anno in ben nove categorie, non sono pochi i titoli interessanti. Scopriamo insieme alcuni dei più attesi di questo mese. A partire dal 2 giugno, al catalogo di Hbo Max si aggiungono i film di Superman. Parliamo sia dei quattro con protagonista Christopher Reeve, ma anche di Superman Returns, film del 2002 con Brandon Routh nei panni dell’iconico supereroe, e L’uomo d’acciaio, film del 2013 con Henry Cavill. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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