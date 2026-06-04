Su un sito web, il Grande Censimento dei Piccioni del 1887 viene presentato come un evento storico reale, con dettagli accurati e riferimenti a figure come Sir Reginald Featherton e alla Royal Society for Avian Enumeration. Le pagine mostrano dati e nomi riconducibili a un contesto scientifico e accademico, creando l’illusione di un archivio storico autentico.

C’è un luogo nel web dove il Grande Censimento dei Piccioni del 1887 è un fatto storico documentato, dove Sir Reginald Featherton è un accademico di tutto rispetto e dove la Royal Society for Avian Enumeration ha lasciato un’eredità scientifica incontestabile. Niente di tutto ciò è mai esistito. Eppure, cliccando su quei link, si leggono voci enciclopediche perfette, con citazioni, note a piè di pagina e rimandi bibliografici a riviste specializzate che non sono mai state stampate. Benvenuti su Halupedia, l’enciclopedia infinita dove ogni articolo è un’ allucinazione generata su richiesta da un modello di intelligenza artificiale. Cos’è Halupedia e come funziona il progetto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Halupedia, l’enciclopedia dell’AI che inventa tutto: satira o allarme per il futuro del sapere online?

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