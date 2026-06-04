Guerre caro energia e concorrenza asiatica ma i conti di Ast tengono | Investimenti su Terni

Da ternitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scorso anno, le tensioni geopolitiche hanno modificato le relazioni commerciali globali, creando un clima di incertezza e instabilità economica. Nonostante queste condizioni, la società ha mantenuto i propri conti in ordine e ha continuato a investire nel sito di Terni. La situazione internazionale, caratterizzata da conflitti, aumenti dei costi dell’energia e concorrenza proveniente dall’Asia, non ha impedito l’attuazione dei piani di investimento nel territorio.

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“Lo scorso anno è stato contraddistinto, com’è noto, da importanti tensioni geopolitiche che hanno determinato un nuovo assetto delle relazioni commerciali e hanno contribuito ad ampliare il clima di incertezza e di instabilità dell’economia globale. In tale contesto, il mercato siderurgico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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