Guerre caro energia e concorrenza asiatica ma i conti di Ast tengono | Investimenti su Terni
Lo scorso anno, le tensioni geopolitiche hanno modificato le relazioni commerciali globali, creando un clima di incertezza e instabilità economica. Nonostante queste condizioni, la società ha mantenuto i propri conti in ordine e ha continuato a investire nel sito di Terni. La situazione internazionale, caratterizzata da conflitti, aumenti dei costi dell’energia e concorrenza proveniente dall’Asia, non ha impedito l’attuazione dei piani di investimento nel territorio.
“Lo scorso anno è stato contraddistinto, com’è noto, da importanti tensioni geopolitiche che hanno determinato un nuovo assetto delle relazioni commerciali e hanno contribuito ad ampliare il clima di incertezza e di instabilità dell’economia globale. In tale contesto, il mercato siderurgico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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