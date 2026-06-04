Guerre caro energia e concorrenza asiatica ma i conti di Ast tengono | Investimenti su Terni

Notizia in breve

Lo scorso anno, le tensioni geopolitiche hanno modificato le relazioni commerciali globali, creando un clima di incertezza e instabilità economica. Nonostante queste condizioni, la società ha mantenuto i propri conti in ordine e ha continuato a investire nel sito di Terni. La situazione internazionale, caratterizzata da conflitti, aumenti dei costi dell’energia e concorrenza proveniente dall’Asia, non ha impedito l’attuazione dei piani di investimento nel territorio.