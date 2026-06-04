Sono stati rilevati 181 eventi di propaganda russa che sono riusciti a eludere i blocchi europei. Questi contenuti sono stati identificati come parte di una strategia di guerra cognitiva. Le autorità europee stanno indagando su come alcune organizzazioni italiane possano aver facilitato la diffusione della dottrina Gerasimov, senza però fornire dettagli specifici sulle identità o sui nomi coinvolti. La questione riguarda principalmente la capacità di questi eventi di aggirare i sistemi di filtraggio.

Come fanno 181 eventi di propaganda russa a eludere i blocchi europei?. Quali organizzazioni italiane stanno facilitando la diffusione della dottrina Gerasimov?. Perché l'Italia è l'unico Paese europeo senza sanzioni contro la disinformazione?. Chi finanzia le reti che operano nelle aree grigie della comunicazione nazionale?.? In Breve 140 organizzazioni pro-Putin operano tra nostalgici comunisti e movimenti antisistema. Europa Radicale e Ambasciata d'Ucraina hanno bloccato solo 24 eventi su 181. Italia unico Paese UE senza norme per applicare il Regolamento 2022350. Picierno e Lombardo promuovono un fronte tra Azione, Italia Viva e area riformista Pd. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra cognitiva: 181 eventi di propaganda russa sfuggono ai blocchi

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