Bagnolo (Reggio Emilia), 4 giugno 2026 - La fortuna torna a transitare dalla Bassa Reggiana. Stavolta da Bagnolo in Piano, in pieno centro, alla tabaccheria G e G di piazza Garibaldi, dove la ricevitoria gestita da Giorgia e Gessica Grisendi è teatro di una vincita davvero importante. Si tratta di un fortunato gratta e vinci del concorso Numerissimi, che ha portato al possessore una somma di ben cinque milioni di euro, il massimo possibile per questo concorso. Il tagliando vincente è costato 20 euro. Un bell’investimento, se si considera il montepremi finale. Nei giorni scorsi le titolari della tabaccheria hanno trovato un bigliettino sotto la porta, con la fotocopia a colori del gratta e vinci, che riportava in sequenza i numeri vincenti del jackpot, appunto di cinque milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gratta e vinci super a Bagnolo, vinti cinque milioni di euro

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Gratta e vinci con milioni di diamanti che Vincita

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