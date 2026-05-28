A Milano sono stati vinti 5 milioni di euro con un gratta&vinci

Da milanotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giocatore di Milano ha vinto 5 milioni di euro con un gratta e vinci della serie “100X New”. La vincita è stata ottenuta con un biglietto acquistato in città, senza ulteriori dettagli sulla data o sul luogo esatto di acquisto. Questa cifra rappresenta una delle vincite più alte ottenute con questa tipologia di biglietto. Non sono stati forniti informazioni sulla modalità di gioco o sul processo di verifica della vincita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La dea bendata della fortuna ha baciato un fortunato giocatore milanese che ha vinto 5 milioni di euro con il gratta e vinci della serie “100X New”. Il tagliando milionario è stato venduto dalla ricevitoria di via Osoppo 13, come riportato da Agimeg.“100X New” è uno dei gratta e vinci da 20 euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lotteria Italia, a Roma i 5 milioni di euro: biglietto T270462

Video Lotteria Italia, a Roma i 5 milioni di euro: biglietto T270462

Notizie e thread social correlati

Gratta e vinci, colpo gobbo nel Ferrarese: vinti 2 milioni di euro. E' caccia al fortunatoUna giocata fortunata ha portato a un premio di due milioni di euro nel Ferrarese.

Temi più discussi: Perché all'interno della Stazione Centrale sono stati tolti tutti i tapis roulant; Milano, auto pirata investe due sorelle sulle strisce: una è morta; Ebola a Milano, test negativo per i due pazienti con sintomi sospetti: di ritorno dall'Uganda hanno contratto un batterio comune. In Italia rischio basso; La vita migliore non è più a Milano: è in questi comuni tra 15 e 40 minuti dal centro.

Malagò: Milano-Cortina sono stati i Giochi dell'Orgoglio, l'Italia non spenga fiammaQuelle di Milano Cortina sono state le Olimpiadi dell'orgoglio, dei giovani e delle medaglie. Lo afferma il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi, Giovanni Malagò, che in una intervista ... sportmediaset.mediaset.it

Milano-Cortina diretta oggi. Stati Uniti oro nell'hockey, Canada battuto al golden gol. Italia quinta nel bob a 4, vince la GermaniaL'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. La ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web