A Milano sono stati vinti 5 milioni di euro con un gratta&vinci

Un giocatore di Milano ha vinto 5 milioni di euro con un gratta e vinci della serie “100X New”. La vincita è stata ottenuta con un biglietto acquistato in città, senza ulteriori dettagli sulla data o sul luogo esatto di acquisto. Questa cifra rappresenta una delle vincite più alte ottenute con questa tipologia di biglietto. Non sono stati forniti informazioni sulla modalità di gioco o sul processo di verifica della vincita.

La dea bendata della fortuna ha baciato un fortunato giocatore milanese che ha vinto 5 milioni di euro con il gratta e vinci della serie “100X New”. Il tagliando milionario è stato venduto dalla ricevitoria di via Osoppo 13, come riportato da Agimeg.“100X New” è uno dei gratta e vinci da 20 euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Lotteria Italia, a Roma i 5 milioni di euro: biglietto T270462

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