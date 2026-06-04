Sabato scorso si è svolta a Conselice la festa estiva della residenza per anziani ‘Jus Pascendi’. L’evento è stato promosso dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna e ha coinvolto ospiti, familiari, operatori, volontari e associazioni locali. La manifestazione ha rappresentato un momento di incontro tra tutte le persone coinvolte nella struttura, offrendo un’occasione di socializzazione e condivisione.

Promossa dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna come momento di incontro tra ospiti, familiari, operatori, volontari e associazioni del territorio, sabato scorso si è svolta a Conselice la festa estiva della Casa residenza anziani ‘Jus Pascendi’. Erano presenti il sindaco Andrea Sangiorgi, gli assessori Kocis Urso e Raffaele Alberoni e, per l’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, l’amministratrice unica Emanuela Giangrandi e la coordinatrice della Jus Pascendi Nadia Samorini. La festa si è aperta con un concerto per quartetto d’archi organizzato nell’ambito della rassegna "La musica senza barriere" dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che ha proposto un momento musicale particolarmente apprezzato dagli ospiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grande festa estiva alla residenza ‘Jus Pascendi’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rural girl is actually a kung fu master! Mocked at the match, she KOs all opponents in 3 seconds!

Notizie e thread social correlati

Papa Leone XIV, Castel Gandolfo torna ad essere residenza estiva pontificiaIl Papa ha deciso di riprendere l'uso della residenza estiva a Castel Gandolfo, una tradizione interrotta dall'ex Pontefice.

Longiano, festa grande alla rsa Castello con il folk alla CasadeiA Longiano, alla residenza sanitaria Castello, si è svolta una celebrazione speciale per l’arrivo della primavera.

Si parla di: Grande festa estiva alla residenza ‘Jus Pascendi’.

Conselice: ospiti, volontari e associazioni insieme per la festa estiva della Jus PascendiSi è svolta sabato 30 maggio la festa estiva della Casa residenza anziani Jus Pascendi di Conselice, promossa dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna come momento di incontro tra ospiti, familiari, op ... ravennawebtv.it

Festa per le cento primavere di LeaGrande festa domenica scorsa alla casa residenza per anziani Jus Pascendi di Conselice. L’occasione è stata il centesimo compleanno di Lea Merighi. All’appuntamento erano presenti, oltre ai familiari ... ilrestodelcarlino.it