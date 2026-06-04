Ai funerali del piccolo Antonio, la piazza si è riempita di amici che sono arrivati con gli scooter, formando un corteo silenzioso. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di grande commozione, con le persone che si sono strette intorno alla famiglia del bambino. La salma è stata accompagnata fino alla chiesa, dove si sono tenuti i funerali. La comunità si è raccolta per l’ultimo saluto.

MANFREDONIA - Una Piazza piena di amici in compagnia dei loro scooter. Hanno pensato di salutarlo cosi il piccolo Antonio, che ha perso la vità due giorni fa a causa di un incidente sullo scooter. Una vita strappata su quel mezzo che lui tanto amava. In queste ore la città si è stratta attorno al dolore dei suoi cari. I compagni di classe nella giornata di ieri avevano posto dei fiori sul suo banco scrivendo frasi che fanno capire il legame con Antonio. "Antonio vivrai sempre nei nostri cuori", "Vola più in alto che puoi". Questa nuova attestazione di vicinanza dei compagni e degli amici che hanno deciso di essere presenti ai funerali con i propri scooter. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande commozione ai funerali del piccolo Antonio, gli amici si presentano cosi…

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Grande commozione per i funerali del piccolo Antonio a manfredonia

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